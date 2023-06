LIVE TRANSFERS. Slimani komt niet terug, Fredberg spreekt zenuwachtige fans van Anderlecht toe - Gündogan ruilt Man City voor Barça

Antwerp dicht bij zestienjarig toptalent

De kans is bijzonder groot dat Georges Ilenikhena (16) volgend seizoen voor Antwerp speelt. Het is alvast de bedoeling van de Great Old om hem snel vast te leggen. De jonge aanvaller komt over van het Franse Amiens. Volgens lokale media zal de landskampioen meer dan zes miljoen euro op tafel leggen voor het toptalent. Antwerp zou doortastender geweest zijn dan onder meer Juventus in zijn onderhandelingen met Amiens. Ilenikhena is snel en heeft een uitstekende linkervoet. De Nigeriaan moet in eerste instantie de back-up worden van Vincent Janssen en nadien met hem de concurrentie aangaan. Als de deal rondkomt, betekent dat meteen ook dat Michael Frey helemaal overbodig is. (FDZ)