LIVE TRANSFERS. Riskeert RWDM een transferverbod? - Standard troeft paars-wit af voor Engelse winger

Union versterkt zich met Charles Vanhoutte (Cercle Brugge): middenvelder tekent voor vier seizoenen in Dudenpark

Na wekenlange ultieme onderhandelingen heeft Charles Vanhoutte (24) vandaag zijn handtekening gezet onder een vierjarige overeenkomst met Union. De middenvelder verlaat Cercle Brugge, waar hij de voorbije drie seizoenen tot de A-kern behoorde en in totaal 93 wedstrijden in het fanionteam speelde. Afgelopen seizoen verloor Vanhoutte onder Miron Muslic vanaf februari zijn vaste stek, toen duidelijk werd dat hij niet wou bijtekenen bij Cercle nadat de optie voor één bijkomend jaar in zijn aflopende contract door Cercle was gelicht. Vanhoutte kon rekenen op de belangstelling van vooral AA Gent en Union, en koos dus uiteindelijk voor de Brusselaars.

Charles Vanhoutte werd als jeugdspeler door Cercle Brugge in 2012 aangetrokken bij SC Wielsbeke, nadat hij ook al een jaartje bij Zulte Waregem had gevoetbald. In 2019 debuteerde Vanhoutte in het eerste elftal onder interimcoach Jeunechamps tegen Moeskroen. Na een uitleenjaar aan FC Tubeke, waarmee hij uit de toenmalige eerste amateurreeks degradeerde, keerde Vanhoutte naar Cercle terug toen Paul Clement er het roer overnam van Bernd Storck. Onder Clement en later onder Yves Vanderhaeghe en Dominik Thalhammer was Vanhoutte onbetwist titularis op het middenveld en vaak ook aanvoerder van groen-zwart. (LUVM)