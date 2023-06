LIVE TRANSFERS. Rice brengt West Ham 122 miljoen op - Kompany polst verdediger Anderlecht - Chelsea stalt weer speler in Saoedi-Arabië

Een derde Chelsea-speler ruilt Londen in voor Saoedi-Arabië. Amper anderhalf jaar nadat Edouard Mendy (31) door FIFA tot de Beste Doelman ter Wereld werd uitgeroepen, tekende hij voor drie jaar bij Al-Ahly. Bij Chelsea was de Senegalees al een tijdje zijn plaats kwijt aan Kepa.

De kans is reëel dat RWDM op zoek moet naar een nieuwe linkervleugelspeler. Yan Vorogovskiy, pas terug van interlandverplichtingen met Kazachtstan, staat immers in de belangstelling van Astana. De club uit Kazachstan wil Vorogovskiy verleiden met een driejarig contract, waarnaar de speler wel horen heeft. Astana zal wel over de brug moeten met een afkoopsom want de international ligt nog onder contract bij de Brusselse club. (NFA)

Nu Kompany met Burnley promoveerde, is Kompany gretig op zoek naar versterking. Al zou de Premier League wel een héél grote stap zijn voor de jonge Brusselaar, die slechts 12 wedstrijden op de grasmat stond in de hoogste Belgische voetbalklasse. Zijn laatste wedstrijd bij de eerste ploeg dateert al van 22 januari, tegen Seraing. In zijn twaalf optredens was hij goed voor één assist. Bij het belofteteam speelde hij dit jaar 14 wedstrijden.

Het is geen groot geheim dat Vincent Kompany interesse toont in de talentenpool van Anderlecht. Deze keer gaat het over Noah Sadiki, de 18-jarige middenvelder van RSCA. De gewezen trainer van paars-wit leerde Sadiki kennen bij de RSCA Futures, maar nam hem nooit op in de A-kern. tussen Kompany bleef de banden met Sadiki's entourage na zijn overstap over het kanaal onderhouden.

Rafik Belghali is zomertransfer nummer 2 😍 Lees meer over deze transfer 👉 https://t.co/65cEeoYreK #trotsoponzekleuren #altijdgeelenrood pic.twitter.com/xpptEWdufb

KV Mechelen heeft zijn tweede zomertransfer afgerond. De rechtsachter Rafik Belghali (21) komt over van tweedeklasser Lommel. In 17 wedstrijden, Belghali miste het tweede deel van het seizoen door een blessure, scoorde de Belgische Algerijn zes keer en gaf hij drie assists. Hij moet Achter de Kazerne de concurrentie aangaan met Sandy Walsh. (JDKK)

Onana is een van de kandidaten om de Spanjaard David De Gea op te volgen bij United. Diens aflopend contract werd, ondanks een nakend akkoord, nog niet verlengd. De Gea is al twaalf seizoenen lang titularis op Old Trafford.

Onderhandelingen over een keeper in Ibiza worden ook bepalend voor de toekomst van Romelu Lukaku. Inter en Manchester United zitten de komende dagen samen om te spreken over André Onana. Man Unitedcoach Erik ten Hag stuurt aan op een hereniging met Onana, destijds zijn keeper bij Ajax.

Bayern München en de Engelse spits Harry Kane hebben volgens de Duitse sportkrant Bild een akkoord bereikt. Een definitieve overgang is er voorlopig nog niet, want Tottenham heeft een eerste bod van 70 miljoen euro afgewezen.

Manchester City verstuurde maandag nog een bod van 93 miljoen euro + 12 miljoen aan bonussen. De kampioen laat weten af te haken. Rice richting Arsenal dus. De Hammers hebben het bod nog niet helemaal aanvaard. Er wordt nog getwist over de betaaltermijnen. In het bedrag kunnen ze zich wél vinden.

Dussenne begon zijn profcarrière in zijn geboortestad Bergen in 2009 bij RAEC Mons. Nadien verdedigde hij de kleuren van Tubeke, Cercle Brugge, Moeskroen, het Italiaanse Crotone, AA Gent en opnieuw Moeskroen, dat hij in de zomer van 2019 verliet voor Standard.

✍️| Guillaume Hubert De Belgische doelman is onze eerste zomertransfer van het seizoen. Guillaume était actif au KV Oostende et signe un contrat jusqu’en 2026. Read more 🗞️ 🇫🇷 https://t.co/SyCoDTVlTl 🇳🇱 https://t.co/8ShUh5Gnyd Let’s go Guillaume ! 🍀 pic.twitter.com/NJSoKiCAuI

De eer van eerste inkomende transfer is weggelegd voor Guillaume Hubert (29 jaar en 1.98 meter) die vorige seizoen bij KV Oostende aan de slag was. Hij tekende een contract voor drie seizoenen. Pierre Dwomoh (Antwerp) wordt zo goed als zeker nummer twee. Van 9 tot 16 juli gaat RWDM op stage naar Oostenrijk. Tijdens het oefenkamp zal RWDM een vriendschappelijk duel afwerken tegen Hertha Berlijn, dat gedegradeerd is naar de Duitse tweede klasse. (NFA)

Het was een opvallend gerucht de afgelopen weken: Eden Hazard zou misschien naar RWDM komen. RDWM-speler Kylian Hazard drukt nu al die geruchten de grond in. "Ik denk niet dat Eden naar hier zal komen. Zeker niet na het vertrek van Thierry Dailly. Nu hij vertrokken is, zie ik het niet om Eden of Ethan naar hier te halen."

Adding a midfield maestro from Norway to our squad. Velkommen, Mathias! 🇳🇴 pic.twitter.com/GZDqFfbP7v

Met de pas 25-jarige Vilvoordenaar Dries Van Meirhaeghe krijgt STVV-coach Thorsten Fink er vanaf vandaag een piepjonge assistent bij. Van Meirhaeghe was eerder als video-analist actief bij Zulte Waregem en Charleroi. Op Mambour hoorde hij tevens tot de staf van Edward Still, toen die er hoofdcoach was. Dries Van Meirhaeghe is in het bezit van een UEFA A-diploma en verrichte ook scoutingsopdrachten voor buitenlandse clubs als Pisa in Italië en Midtjylland in Denemarken. (LUVM)

Valladolid neemt Cyle Larin definitief over van Club Brugge

Het naar de Spaanse tweede klasse gedegradeerde Real Valladolid neemt aanvaller Cyle Larin definitief over van Club Brugge. De 28-jarige Canadese international ondertekende er een overeenkomst voor twee seizoenen.

Larin was al sinds begin dit jaar op uitleenbasis aan de slag bij Valladolid. De Spanjaarden lichten nu de optie in de huurovereenkomst en leggen de spits voor twee seizoenen vast. Met de overgang zou een transferbedrag van anderhalf miljoen euro gemoeid zijn. Vorige zomer had Club Larin transfervrij overgenomen van het Turkse Besiktas, maar in het Jan Breydelstadion kon hij nooit overtuigen. Voordien had hij in ons land meer succes gekend tijdens een uitleenbeurt aan Zulte Waregem.

Bij blauw-zwart verscheen Cyle Larin in slechts dertien officiële wedstrijden op het veld, waarin hij één keer tot scoren kwam. Slechts twee keer stond hij aan de aftrap. Na Nieuwjaar behoorde hij geen enkele keer meer tot de wedstrijdselectie van Club. In Valladolid liep het een pak beter met acht doelpunten en drie assists in negentien wedstrijden. Op de slotspeeldag degradeerde de club van de Braziliaan Ronaldo na amper één seizoen in La Liga alweer naar de tweede afdeling.

Larin is de Canadese topschutter aller tijden. In 60 interlands maakte hij 28 doelpunten. Op het WK in Qatar eind vorig jaar speelde hij in de drie verloren groepswedstrijden mee, maar kwam hij niet tot scoren. Tegen de Rode Duivels (1-0-nederlaag) viel hij een halfuur voor tijd in.