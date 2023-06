LIVE TRANSFERS. Racing Genk maakt komst Alieu Fadera officieel - Anderlecht denkt ook aan topschutter uit 1B

Olivier Deman, die interesse geniet uit Belgische top, over selectie bij Rode Duivels: “Toen een onbekend Duits nummer belde, wist ik al waarom”

De meest verrassende naam in de selectie van de Rode Duivels is die van Olivier Deman (23). De vleugelspeler van Cercle Brugge kreeg zaterdagavond te horen dat hij deel uitmaakte van de voorselectie. Het verlossende telefoontje volgde de ochtend daarna. “Als je jongens van Anderlecht oproept, dan is iemand van Cercle misschien niet zo onlogisch”, weet de linkspoot, die ook interesse uit de Belgische top geniet. Eén club ving zelfs al bot.