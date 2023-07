LIVE TRANSFERS. Origi mag uitkijken naar een andere club, De Ketelaere wel mee op tournee met Milan - Aubameyang (Chelsea) op weg naar Marseille

Aubameyang dicht bij transfer van Chelsea naar Marseille

Oplossing in de maak voor Pierre-Emerick Aubameyang (34), die net als Romelu Lukaku en Hakim Ziyech niet meemocht op de Amerikaanse tour van Chelsea. De Gabonese spits kan naar Marseille, waar hij donderdag verwacht wordt voor medische tests. Chelsea en de Franse club zijn het eens over een transferbedrag, want Aubameyang had nog een contract van een jaar op Stamford Bridge, waar hij een van de grootverdieners was met 230.000 euro per week. Hij kwam op voorspraak van Tuchel, zijn ex-trainer bij Dortmund, naar Chelsea. Maar dat werd geen succes en onder diens opvolger Potter mocht hij amper meedoen. Voor de knockoutfase van de Champions League werd hij zelfs niet ingeschreven. Aubameyang kon ook naar Saoedi-Arabië of de MLS, maar verkiest een contract van drie jaar bij Marseille. Eerder speelde hij voor Saint-Etienne in de Ligue 1.