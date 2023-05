LIVE TRANSFERS. Ook Antwerp trekt aan de mouw van Kindermans - Standard of AA Gent voor Gerkens?

OVERZICHT. Nu ook Francs Borains licentie krijgt: zo ziet het ingewikkel­de Belgische competitie­for­mat er volgend seizoen uit

Francs Borains mag zich opmaken voor de Challenger Pro League. De club kreeg de bevestiging dat de aanvraag tot proflicentie is goedgekeurd. Daarmee is het clubje van 16 teams dat volgend seizoen in de tweede divisie speelt een zekerheid. Welke clubs zijn dat allemaal? En hoe zal het ingewikkelde competitieformat in ons profvoetbal er volgend seizoen dan precies uitzien?