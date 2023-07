LIVE TRANSFERS. Onuachu wil alweer weg bij Southampton - OHL strikt Israëlische international

OH Leuven heeft zich verzekerd van de diensten van Raz Shlomo. De 23-jarige centrale verdediger komt over van het Israëlische Maccabi Netanya en tekende voor vier seizoenen. Coach Marc Brys: "Raz Shlomo is een jonge verdediger die al een pak ervaring heeft, ook op internationaal niveau. Hij beschikt over leiderscapaciteiten en geeft ons meer opties centraal in de verdediging", legde hij uit.

Omdat Onuachu weinig vertrouwen voelt van zijn club heeft hij zijn makelaars de opdracht gegeven om uit te kijken naar een nieuwe club. In Duitsland en Turkije heeft hij verschillende opties, terwijl ook Racing Genk zijn situatie met een schuin oog volgt. Het is nog afwachten of Southampton wil meewerken aan een (tijdelijk) vertrek van Onuachu, die nog tot de zomer van 2026 vastligt bij de Championship-club. (BFA)

De transfer van Paul Onuachu (29) naar Southampton is geen doorslaand succes gebleken. De gewezen Gouden Schoen, die Racing Genk in januari verliet, kwam in een halfjaar Premier League slechts tot 404 minuten over elf optredens. Scoren lukte de Nigeriaanse spits niet en zijn Engelse club degradeerde ook nog eens naar het tweede niveau.

Racing Genk blijft azen op Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge (30). Een uitleenbeurt ligt niet langer op tafel. Beide clubs onderhandelen over een definitieve transfer, al is het Limburgse geduld niet eindeloos. De vicekampioen bekijkt daarom ook andere opties. Lees hier meer (BFA/KDZ).

Tom Caluwé wordt sportief manager bij Zulte Waregem

Het is Zulte Waregem menens met de ambitie om zo snel mogelijk de verloren plaats in 1A terug in te nemen. Nadat met de contractverlengingen van Ruud Vormer, Jelle Vossen en Lukas Willen al een duidelijk signaal van die ambitie werd uitgestuurd, heeft de Gaverbeekclub nu Tom Caluwé aangetrokken als "dedicated sportief manager".

De 45-jarige Rumstenaar was eerder in dezelfde functie actief bij zijn ex-club KV Mechelen en tijdens het voorbije seizoen bij Club Brugge. Zijn belangrijkste taak bij Zulte Waregem wordt het aantrekken van de juiste spelersprofielen, in samenwerking en overleg met de scoutingcel. Caluwé wordt daarmee de eerste fulltime sportief manager bij de fusieclub. In het verleden combineerde enkel Francky Dury die taak een tijdlang met het hoofdtrainerschap.

Tom Caluwé voetbalde tijdens zijn actieve carrière voor KV Mechelen, Willem II, FC Utrecht, Al-Wakrah (Qatar), Sint-Truiden en AEK Larnaca (Cyprus). Hij was één keer Rode Duivel, op 11 mei 2006 tegen Saoedi-Arabië en nam met de Belgische U20 deel aan het WK in 1997 in Maleisië. Na zijn afscheid als speler (in 2014) werd hij bij KV Mechelen eerst assistent-trainer, om door te groeien naar de rol van sportief manager.

“Als een mooie club als Essevee op je weg komt, dan spring je gewoon op die trein”, laat Tom Caluwé op de website van zijn nieuwe werkgever weten. “De plannen die Essevee voor ogen heeft sluiten perfect aan bij mijn ambities. We willen vooral een competitief team tussen de lijnen krijgen met zicht op het nieuwe seizoen.”

Zulte Waregem degradeerde in april uit 1A na een volledig seizoen in de gevarenzone. Wanneer straks de competitie in 1B zich op gang trekt half augustus, wordt steeds duidelijker dat de "Boeren" als groot favoriet zullen starten. Er zijn dit seizoen twee rechtstreekse stijgers uit 1B en een mogelijke derde via barrages. (LUVM)