LIVE TRANSFERS. Nu ook officieel: Openda voor vijf jaar naar Leipzig - Van Crombrugge trekt definitief van Anderlecht naar Genk

60 miljoen voor Braziliaan­se spits en ook Antwerp en Genk doen mee: de 'war on talent' rond voetbaltie­ners woedt meer dan ooit

De Braziliaan Vitor Roque is pas 18 jaar, maar Barça heeft tot 60 miljoen euro veil. Opvallend: in die voorlopige top 10 van duurste tienertransfers staan ook Ilenikhena en Bonsu Baah, gehaald door Antwerp en Genk. Wat is het mechanisme achter deze trend met een grotere durfbelegging in jongere voetballers?