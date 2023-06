LIVE TRANSFERS. Na Messi trekt ook Ramos de deur bij PSG achter zich dicht - Westerlo vindt akkoord met Anderlecht-spits Stassin

“Je maakt mij niet wijs dat Noa Lang al aan vakantie denkt”: Gen­k-voorzitter Croonen gelooft volop in titel én Brugse objectivi­teit

Het geloof in een nieuwe titel bij Genk-voorzitter Peter Croonen is groot. Zondag ontvangen de Limburgers leider Antwerp in eigen huis. Op de open training blikte hij al eens vooruit naar de spannende slotspeeldag. “Club Brugge zal zich zeker willen bewijzen.”