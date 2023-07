LIVE TRANSFERS. Mata verlaat Club en trekt naar Lyon, tenzij transferverbod roet in het eten gooit - Real-coach Ancelotti in 2024 bondscoach van Brazilië

PSV: "Gaan niet ontkennen dat er contact is met Lang"

Ook 'Directeur Voetbalzaken' Earnest Stewart had het even over de speler van Club Brugge: "We zijn met een aantal spelers in gesprek. Noa is een goede speler en we gaan kijken of we daar handen en voeten aan kunnen geven. Het is een grote puzzel, zeker zo vroeg in de transferwindow. Maar ik ga niet ontkennen dat er contact is."