LIVE TRANSFERS. Kylian Mbappé zet PSG voor het blok en wil aflopend contract niet verlengen - Nederlandse coach voor RSCA Futures

Hoe kijkt eeuwige rivaal naar titel van Antwerp? “We zeggen proficiat, maar een traditie­club als Beerschot komt ook terug”

De titel van Antwerp zorgt voor euforie in Antwerpen. In heel Antwerpen? Want hoe kijkt eeuwige rivaal Beerschot naar de triomf? Voorzitter Francis Vrancken: “We zeggen ‘proficiat’. Wij hebben de budgetten van Antwerp nu niet, maar vechten met onze mogelijkheden om terug te keren.”