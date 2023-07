LIVE TRANSFERS. KRC Genk bevestigt transfer Hendrik Van Crombrugge: “Na 4 jaar Anderlecht was het tijd voor nieuwe lucht”

Xavi Simons (PSV) terug naar PSG

Simons ondertekende een jaar geleden een contract tot 2027 in Eindhoven. Door het sterke debuutseizoen van de aanvaller in Nederland, waarin hij met 19 doelpunten topscorer van de Eredivisie werd, was er al volop interesse in het grote talent. Eind vorig jaar maakte Simons op het WK in Qatar zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij viel in de achtste finale in tegen de Verenigde Staten.