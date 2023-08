LIVE TRANSFERS. Kortrijk en Standard willen Vermant huren van Club - Murillo naar Marseille, Anderlecht vangt circa 3 miljoen

KIJK. Een hilarische Gentse vrije trap, rood voor Dreyer en herroepen penalty voor Cercle: dé momenten van speeldag 3

De derde speeldag in de Jupiler Pro League zit erop. Hier en daar vielen veel doelpunten, maar er waren ook enkele fases die voor discussie zorgden of gewoon grappig waren. Zo kreeg Anderlecht-aanvaller Dreyer rood in Sint-Truiden, werd een gefloten strafschop voor Cercle tegen Racing Genk herroepen en trapte Samoise een vrije trap op de eigen helft pardoes op het hoofd van ploegmaat Kandouss. Bekijk hieronder alle hoogtepunten van het weekend.