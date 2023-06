LIVE TRANSFERS. “Jorge Messi en Barcelona-voorzitter Joan Laporta hebben elkaar vandaag ontmoet”

HERBELEEF. En toen maakte de helikopter rechtsom­keer: de waanzinni­ge slotspeel­dag, waarop iederéén even kampioen was

Racing Genk, Union en in het absolute slot dan toch Antwerp. Alle drie waren ze vanavond virtueel landskampioen. Union quasi de hele tweede helft, Racing Genk in de slotminuten, maar finaal was het Toby Alderweireld die Antwerp naar de zevende hemel trapte. Wij nemen u terug mee op de onwaarschijnlijke rollercoaster.