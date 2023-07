LIVE TRANSFERS. Jordi Alba naar Miami, dat ook graag Luis Suarez nog ziet komen - Van der Brempt op huurbasis naar Hamburg

Alba naar Miami, Suarez wordt moeilijk verhaal

"Toch zien we Suarez als een sterspeler met een geweldige carrière", vertelt Miami-mede-eigenaar Jorge Mas bij 'ESPN'. "We weten allemaal dat hij een goeie persoonlijke relatie heeft met Messi, Busquets en Alba. We willen gerust all in gaan, maar we moeten eerst meer weten over zijn toekomstperspectieven."