LIVE TRANSFERS. Jack Hendry (Club) lijkt te kiezen voor transfer naar Al-Ettifaq, de Saoedische club van Steven Gerrard

DEGRYSE TRAPT AF, DEEL 1. Marc Degryse loopt warm met Union-coach Alexander Blessin: “Onrealis­tisch om te zeggen dat we titel willen pakken”

“Ik had in mijn hoofd dat je een trainer bent die enkel ‘gegenpressing’ speelt.” Het aangename steekspel tussen Marc Degryse en Alexander Blessin - de nieuwe T1 van Union Saint-Gilloise. “No, no, no. Als coach mag je niet stilstaan en ben je constant in evolutie.”