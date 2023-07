LIVE TRANSFERS. Inter-coach Inzaghi: “Wil Lukaku terughalen” - Ook Henderson en Fabinho kunnen naar Saoedi-Arabië

Ecuadoriaan Alan Minda (20) vierde aanwinst voor Cercle Brugge

Alan Minda Garcia moet bij Cercle de voetsporen drukken van de Welshe dribbelkont Rabbi Matondo, die twee jaar geleden de pannen van het dak speelde in het ene seizoen dat Cercle hem van Schalke 04 huurde. Minda drong bij Independiente Del Valle in 2021 door tot de hoofdmacht, maar bleef vorig seizoen door een zware knieblessure maandenlang aan de kant. Tijdens het recente WK U20 in Argentinië bewees hij evenwel opnieuw topfit te zijn en sprak hij de wens uit in Europa zijn kans te gaan. Als snelst scorende invaller ooit bij zijn debuut in de Copa Libertadores tegen Liverpool Montevideo uit Uruguay had hij in april al de aandacht op zich gevestigd. Twee goals op het WK tegen Fiji wakkerden de toenemende interesse vanuit Europa enkel aan.