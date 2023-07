LIVE TRANSFERS. Haalt PSG Ousmane Dembélé? - Bayern-bazen op weg naar Londen voor Harry Kane

Eindelijk eens met het hoofd bij Club: hoe Buchanan en Skov Olsen blauw-zwart deze zomer in een greep houden

Als de goesting er is, zijn ze onnavolgbaar. Tajon Buchanan (24) en Andreas Skov Olsen (23), donderdag voor één keer niet in gedachten bij Inter en de Premier League, maar wel bij Club Brugge. En dat verbaasde ook intimi en waarnemers. Of hoe het duo op de rechterflank blauw-zwart deze zomer in een greep houdt.