LIVE TRANSFERS. Genoa wil De Winter, vraagprijs Juve is struikelblok - Luton haalt Kaminski naar Premier League

Al-Ettifaq heeft akkoord met Liverpool voor Henderson

En nog eentje voor de Saudi Pro League: Al-Ettifaq heeft een akkoord met Liverpool bereikt rond Jordan Henderson (33). De middenvelder en kapitein van Liverpool bereikte vorige week al een persoonlijk akkoord voor een driejarig contract, nu is er ook een doorbraak op clubniveau. Al-Ettifaq wordt getraind door Steven Gerrard, icoon van de 'Reds'. Zij betalen een kleine 14 miljoen euro aan Liverpool, bedrag dat via bonussen nog kan oplopen. Henderson had nog een contract van twee jaar op Anfield, waar hij twaalf jaar lang speelde. Hij verlaat per direct het trainingskamp van Liverpool. Opvallend is het monstersalaris dat Henderson bij Al-Ettifaq, dat vorig seizoen als zevende eindigde, gaat opstrijken. 800.000 euro per week, of 41 miljoen euro per jaar.