LIVE TRANSFERS. Gaat Carrasco in Saudi-Arabië voetballen? - “Union heeft met Ecuadoriaanse WK-ganger nieuwe spits beet”

Rik Verheye en Sam Kerkhofs nemen voetbal­club Sporting Hasselt over

Het gerucht deed al even de ronde, nu is het via een intentieovereenkomst ook concreet. Podcastmaker Sam Kerkhofs en acteur Rik Verheye nemen zo goed als zeker Sporting Hasselt over. Het duo gaat zich ontfermen over de leiding van de club uit de tweede amateurliga.