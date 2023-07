LIVE TRANSFERS. Fredberg: “Hazard niet het profiel dat Anderlecht zoekt” - AC Milan leurt met De Ketelaere

Fredberg: "Hazard niet het profiel dat Anderlecht zoekt"

Een open brief die niet in dovemansoren is gevallen, althans niet bij Anderlecht. In uw weekendkrant deed HLN-analist Marc Degryse een oproep aan Eden Hazard om terug naar België te komen en - waarom niet - voor Anderlecht te gaan voetballen. Of Hazard de oproep ter ore is gekomen valt nog af te wachten, Anderlecht-CEO Jesper Fredberg las het in elk geval wél.