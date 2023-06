LIVE TRANSFERS. Dolberg voor 6 miljoen euro naar Anderlecht na akkoord op clubniveau? - Ajax breekt contract jonge Belg Mika Godts open

"Anderlecht akkoord met Nice over Dolberg"

Maar nu Anderlecht doorduwt en met Nice tot een vergelijk zou gekomen zijn, lijkt niets een transfer van de gewezen Ajax-spits nog in de weg te staan. De Amsterdammers haalden Dolberg in 2016 weg bij Silkeborg. In de ArenA was hij goed voor 45 goals in 119 matchen, waarna het vier jaar geleden voor 20,5 miljoen euro naar Nice ging. Met elf doelpunten werd hij er in zijn eerste seizoen verkozen tot Speler van het Jaar, maar die lijn kon hij nadien niet doortrekken met het voorbije seizoen (weinig geslaagde) uitleenbeurten aan Sevilla en Hoffenheim tot gevolg. In Nice loopt zijn contract volgend jaar af. (KDZ)