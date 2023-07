LIVE TRANSFERS. De duurste Engelsman aller tijden: Rice voor 122 miljoen euro naar Arsenal - “PSV informeert naar De Ketelaere”

Milan wil zijn ploeg graag heropbouwen en zoekt naar fondsen. Ook Divock Origi en Alexis Saelemaekers mogen bij een goed bod weg. Het standpunt van ‘CDK’ zelf is onveranderd: hij wil liefst in Milaan blijven en zich tijdens de voorbereiding bewijzen aan coach Stefano Pioli. De Ketelaere hervat volgende week de trainingen.

Bij Villa happen ze momenteel dan ook niet toe. Daar mikken ze in de eerste plaats op Moussa Diaby (Leverkusen) en Brennan Johnson (Not. Forest) als aanvallende versterkingen.

Tadic vertrekt met onmiddellijke ingang bij Ajax

Aanvoerder Dusan Tadic vertrekt per direct bij Ajax. De 34-jarige Serviër had nog een contract voor een jaar, maar op zijn verzoek is de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, meldt Ajax.

Tadic ruilde Southampton in 2018 voor Ajax, dat even later ook Daley Blind van Manchester United overnam. De komst van het duo paste in het nieuwe beleid. Ajax liet het bestaande salarisplafond los en wilde met duurdere spelers de Europese top uitdagen. Dat lukte vrij snel. De Nederlandse recordkampioen reikte in 2019 tot de halve finales van de Champions League.

Tadic speelde als aanvaller een hoofdrol in de successen. Hij scoorde 105 keer in 241 duels voor zijn ploeg en leverde ook nog eens 112 assists. De Serviër was de afgelopen vijf seizoenen met afstand de meest waardevolle speler van zijn ploeg. Hij leek vast van plan zijn loopbaan in Amsterdam af te sluiten en kon vervolgens in een andere functie bij Ajax aan de slag. Met Tadic als boegbeeld veroverde Ajax de landstitel in 2019, 2021 en 2022.