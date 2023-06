LIVE TRANSFERS. Concurrent De Ketelaere keert terug naar Real Madrid - Twee extra verdedigers voor STVV - Anderlecht gaat voor Kasper Dolberg

KIJK. Beslist deze verwarren­de fase over de titel? Géén Genkse penalty nadat Paintsil neerging, wel... offside

Drie opvallende penaltyfases in de titelclash van de Jupiler Pro League tussen RC Genk en Antwerp. Voor de pauze kreeg Antwerp geen elfmeter wegens vermeend hands van Hrosovsky, in de tweede helft zag Verboomen er geen graten in toen McKenzie tegen de grond gewerkt werd. En dan was er ook nog een erg verwarrende fase waarbij Paintsil neergaat in de zestien, maar de mogelijke penalty voor Genk niet gefloten werd wegens voorafgaand (en niet op de beelden te zien) buitenspel.