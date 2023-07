LIVE TRANSFERS. Club Brugge haalt Jackers als tweede doelman - Castro-Montes aast op een transfer

Met het mes op de keel: Club Brugge begint atypisch met cruciale wedstrijd aan het seizoen

Wat voor AA Gent business as usual is, wordt voor Club Brugge een reality check. Voor het eerst sinds 2017 is het temidden de zomer meteen van moeten voor blauw-zwart… én voor Ronny Deila: “Ik denk niet na over eventuele gevolgen.”