LIVE TRANSFERS. Club Brugge bevestigt komst Zinckernagel - Doku optie voor Man City als vervanger Mahrez, maar niet de voornaamste

Onze chef voetbal ziet hoe Anderlecht begint zoals het rampjaar is geëindigd: “Er is nog niets veranderd”

Royal Sporting Club Anderlecht is begonnen waarmee het vorig seizoen was geëindigd: een nederlaag. Onze chef voetbal Niels Poissonnier ziet dat paars-wit nog altijd in hetzelfde bedje ziek is. “Wie dacht dat drie maanden bezinning, hard werk en wat transfers voor beterschap zouden zorgen, think again.”