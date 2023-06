LIVE TRANSFERS. Chelsea strijkt 250 miljoen op in een week tijd - Union haalt broer van wereldkampioen

PORTRET. Anderlecht-tar­get Kasper Dolberg, de ijskoude, emotieloze jongen die alles leek te hebben wat een topspits nodig heeft

Kasper Dolberg naar Anderlecht, plots kwam de deal in een stroomversnelling. Paars-wit is er met OGC Nice bijna uit over de Deen, die jaren geleden voorbestemd leek om het volgende godenkind van Ajax te worden, maar op zijn 25ste is zijn carrière nog niet echt van de grond gekomen. In Brussel willen ze de spits een warm bad bieden zodat hij alsnog kan ontploffen. De concurrentie, grotere clubs met meer middelen, heeft de strijd nog niet opgegeven.