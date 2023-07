LIVE TRANSFERS. Castro-Montes aast op transfer - Standard haalt belofte uit Mexico

Marc Degryse kruist de degens met Gen­k-coach Wouter Vrancken: “Een Alderwei­reld of Mignolet halen, dat kan en wil Genk niet”

Anderhalve maand na die dramatische titelontknoping kruist Genk-trainer Wouter Vrancken de degens met Marc Degryse. Een gesprek over ambitie, prangende dossiers... En toch nog even over die goal van Alderweireld. “Als je trainer van Genk bent, weet je dat je niet eender wie kan kopen.”