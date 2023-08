LIVE TRANSFERS. Castagne voor 17 miljoen euro naar Fulham - Saelemaekers legt medische testen af bij Bologna

Een inkijk in de financiële keuken van Anderlecht, waar een verschui­ving in het transferbe­leid opvalt

Anderlecht spendeerde deze zomer al bijna 20 miljoen euro, in België gaf enkel Club Brugge nog meer uit. Maar het geld stroomt deze zomer ook vlotjes binnen, Fredberg harkte al meer dan 30 miljoen binnen, met dank aan de recordtransfer van Verbruggen. Er kan weer geïnvesteerd worden op Neerpede. En, in tegenstelling tot de jongste jaren, valt daarbij een verschuiving in het transferbeleid op.