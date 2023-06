LIVE TRANSFERS. Busquets volgt Messi naar Inter Miami - Trésor ziet Crystal Palace niet echt zitten, Genk betaalt 4 miljoen voor Fadera

Van Dejaegere tot Dolberg: dit zijn de 10 trans­fertar­gets van Anderlecht en Fredberg, maar wie van hen is haalbaar?

Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. U kent het spreekwoord wel. Op Neerpede hanteren ze een lichtjes gemodificeerde versie. Anderlecht heeft tien prijsduiven in de lucht, het is wachten tot ze vallen. Een overzicht van de paars-witte transfertargets.