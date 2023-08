LIVE TRANSFERS. Burnley doet bod op Lukebakio - “West Ham en Man United bereiken akkoord over Maguire”

Stassin redt de meubelen voor Westerlo op Eupen, dat dubbele voorsprong uit handen geeft

Het ambitieuze Westerlo heeft in zijn eerste competitieduel in extremis nog een nederlaag op Eupen weten te vermijden (2-2). Het zag ernaar uit dat uitgerekend één van hun ex-spelers de Kemphanen de das zou omdoen, maar een strafschopgoal van Madsen bracht nieuwe moed en Stassin maakte in de slotfase zelfs nog gelijk.