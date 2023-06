LIVE TRANSFERS. Brighton gaat vol voor Bart Verbruggen - RSCA heeft ook Amerikaanse spits op het oog - Barbera aangekondigd bij Club Brugge

Fans en De Wever richten zich tot Mintjens: “Als je een hart voor Antwerp hebt, maak je nu een deal”

“Iedereen, ook de supporters, zal moeten helpen”, zei Antwerp-baas Paul Gheysens over zijn stadionprobleem. Waarop 7.000 fans een petitie tekenden. Bart De Wever zei in De Afspraak: “Je kan alleen maar hopen dat er een overeenkomst volgt.” Maar of dat zal volstaan?