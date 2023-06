LIVE TRANSFERS. Bedrag kan oplopen tot 6 miljoen euro: Union heeft akkoord met Reims rond Teuma - Kompany polst verdediger van Anderlecht

Thorsten Fink krijgt er bij STVV een pas 25-jarige assistent bij

Met de pas 25-jarige Vilvoordenaar Dries Van Meirhaeghe krijgt STVV-coach Thorsten Fink er vanaf vandaag een piepjonge assistent bij. Van Meirhaeghe was eerder als video-analist actief bij Zulte Waregem en Charleroi. Op Mambour hoorde hij tevens tot de staf van Edward Still, toen die er hoofdcoach was. Dries Van Meirhaeghe is in het bezit van een UEFA A-diploma en verrichte ook scoutingsopdrachten voor buitenlandse clubs als Pisa in Italië en Midtjylland in Denemarken. (LUVM)