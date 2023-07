LIVE TRANSFERS. Bayern München doet ultieme poging om Kane binnen te halen - Anderlecht realiseert stunt(je) met komst Tudor Mendel-Idowu

Als dat maar goedkomt tegen Aarhus: vraagte­kens blijven bij Club na matige Brugse Metten

Terwijl Aarhus warmdraait voor zijn match van de eeuw, lijkt in Brugge vooralsnog weinig veranderd. Good things take time. Maar die tijd is er even niet. De vraagtekens blijven na de zwakke Brugse Metten.