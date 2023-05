LIVE TRANSFERS. “Antwerp probeert Daley Blind opnieuw in te lijven” - Kayembe (Charleroi) nadrukkelijk in beeld bij Racing Genk

INTERVIEW. Gen­k-aanvaller Joseph Paintsil en tweeling­zus Josephine over hun unieke band: “Als ik ziek ben, voel jij dat in Ghana”

‘Jos’ is los. 15 goals en 12 assists. Niks valt er dit seizoen te beginnen tegen Joseph Paintsil (25). Maar wie is de Ghanese aanvaller van Racing Genk als hij niet op een voetbalveld staat? HLN regelde een uniek dubbelinterview met tweelingzus Josephine in Ghana. Broer en zus over opgroeien in Accra, hun overleden vader, de kracht van het geloof en zingen met vlechtjes: “Ik haat het om naar voetbalmatchen te kijken. Zeker als ‘Joe’ op het veld staat.”