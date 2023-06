LIVE TRANSFERS. Anderlecht zet zinnen op Belgische belofteninternational Patris, OHL weigert eerste bod

“Hij had een flauwte”: voetballer Sofian Kiyine sluit weer aan bij OHL nadat hij met auto sporthal binnen­vloog

Sofian Kiyine (25) staat niet meer op non-actief bij voetbalclub OHLeuven. Dat heeft Peter Willems, de CEO van de club, vandaag gezegd op een persconferentie. De middenvelder uit Luik vloog eind maart met zijn Mercedes A een sporthal binnen. “Het gevolg van een flauwte”, zegt Willems. Kiyine had ook alcohol in zijn bloed bij het ongeval en zal nu een alcoholslot in zijn auto laten installeren.