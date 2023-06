LIVE TRANSFERS. Anderlecht zet in op Argentijn met stevig prijskaartje die vorig jaar nog gelinkt werd aan Benfica

Het echte verhaal achter de vrienden­match tussen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku: “Rom is zoals een kind: enkel stil als hij slaapt”

Die iconische handshake komt er sowieso opnieuw. Zaterdagavond schuiven Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Inter) een voetbalbromance voor minstens 90 minuten aan de kant. Speciaal voor die Belgische broederstrijd in de Champions Leageu-finale draaiden wij de klok tien jaar terug naar 2013. Dit is het verhaal achter hun vriendschap die precies tien jaar geleden begon: met slapeloze busritten, plaagstoten, gewauwel en veel eenrichtingsverkeer. “Kevin weet alles over mij.”