LIVE TRANSFERS. Anderlecht vindt akkoord over Justin Lonwijk -Jack Hendry (Club) op weg naar Saoedisch Al-Ettifaq van Steven Gerrard

De hete hangijzers van Hein Vanhaeze­brou­ck na Gentse stage: “Onze voorberei­ding is te kort, maar dat komt omdat we in België voetballen”

De stage van AA Gent in Alkmaar zit erop. De Buffalo’s staan binnen iets meer dan een week al op het Europese toneel. Hein Vanhaezebrouck maakt bij drie thema’s de balans op. Over Gift Orban, de Gentse jeugd en de vele wedstrijden in België.