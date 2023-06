LIVE TRANSFERS. Anderlecht vindt 30-jarige keeperstrainer in Duitsland - Refaelov keert na dertien jaar in België terug naar Israël

KIJK. “Als we niet kunnen verbouwen, moeten we uitwijken”: Paul Gheysens doet scherpe uitspraken over stadion en “Mintjens-pro­bleem”

In de speech van Antwerp-baas Paul Gheysens in het Antwerpse stadhuis zat ook een scherpe passage over Tania Mintjens, enigma en steenrijke eigenares van de Bosuilgronden die het contact met Gheysens schuwt. Binnen de zes maanden wil de Ghelamco-man een oplossing, zo zei hij nadien bij VTM NIEUWS (zie video onderaan).