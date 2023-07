LIVE TRANSFERS. Anderlecht-target Atubolu verlengt bij Freiburg - Inter-coach Inzaghi: “Wil Lukaku terughalen”

Transfervrije Marcelin (Cercle) tekent vier jaar bij Bordeaux

Marcelin werd in 2020 voor liefst tien miljoen euro door Monaco aangekocht bij AJ Auxerre, waar hij de Académie had doorlopen en in de Ligue 2 had uitgeblonken. Maar uiteindelijk zal de 1m97 grote achterspeler, geboren op het eiland Réunion, slechts drie vriendschappelijke wedstrijden in het A-elftal van de Monegasken hebben gevoetbald. In zijn eerste en derde jaar bij Monaco werd Marcelin telkens ter beschikking gesteld van Cercle Brugge, waarin hij 40 wedstrijden speelde en 2 keer scoorde. Tussendoor verloor hij in Monaco een volledig seizoen door een zware knieblessure. Tijdens de afgelopen competitie slaagde Marcelin er niet in een vaste stek in de Cercle-defensie af te dwingen, omdat revelatie Chris Ravych de voorkeur kreeg naast Daland en Popovic. (LUVM)