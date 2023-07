LIVE TRANSFERS. Anderlecht laat piste Vazquez varen - Philippe Clement zegt alsnog neen tegen Saoedische club - Bongonda naar Rusland

KV Oostende ziet Sakamoto naar Engeland trekken

Tatsuhiro Sakamoto verlaat KV Oostende en kiest voor een avontuur in de Engelse tweede klasse. Het ambitieuze Coventry City wordt zijn volgende bestemming. Sakamoto streek in januari 2022 neer bij KVO en kwam op huurbasis over van Cerezo Osaka. In zijn eerste club buiten z'n thuisland liet Sakamoto leuke dingen zien, wat hem een definitieve transfer naar Oostende opleverde. Sakamoto imponeerde met z'n snelheid, acties en grote werkijver. In het degradatiejaar was hij één van de lichtpuntjes, de fans verkozen hem logisch en terecht tot speler van het jaar. Na in totaal 44 matchen en acht assists voor KVO steekt 'Tatsu' nu het Kanaal over naar traditieclub Coventry City. De ploeg wil per se naar de Premier League. Vorig seizoen verloren ze de play-off-final op strafschoppen tegen Luton Town. KVO vangt naar verluidt ruim 2 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 3 miljoen euro. (TVA)