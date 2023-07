LIVE TRANSFERS. Anderlecht haalt rechtsachter Patris bij OHL - Eden Hazard straks ploegmaat van Messi?

Gianny De Vos (Zulte Waregem) wordt keepertrainer van Club NXT

Gianny De Vos is door Club Brugge aangetrokken om keepertrainer van Club NXT te worden. De 54-jarige De Vos was de afgelopen veertien seizoenen aan de slag bij Zulte Waregem, waar hij in 2009 de opvolger werd van Hans Galjé. Voordien werkte de Tieltenaar voor KV Kortrijk. Bij Zulte Waregem had De Vos al die tijd zijn stadsgenoot Sammy Bossut onder zijn hoede. Nadat Essevee afscheid nam van het clubicoon, bleek ook diens keepercoach bij de hervatting van de trainingen niet meer tot de staf van Frederik D'Hollander en Davy De fauw te behoren. Zijn taak wordt overgenomen door de 36-jarige Reggie De Neve. Maar lang blijft de ervaren Gianny De Vos dus niet zonder job. Club Brugge maakte op zijn officiële kanalen vandaag bekend dat De Vos wordt opgenomen in de technische staf van Club NXT, waarvan Nicky Hayen hoofdtrainer is. Voor De Vos betekent dat meteen dat hij straks... Zulte Waregem in de ogen zal kijken. Club NXT speelt net als Essevee in 1B, de Challenger Pro League. In het weekend van 29 september trekt Gianny De Vos met Club NXT naar de Gaverbeek. (LUVM)