LIVE TRANSFERS. Anderlecht bevestigt ook transfer van Patris, RSCA betaalt tussen de 3 en 4 miljoen euro voor verdediger

Genk casht nog voor Bongonda

Théo Bongonda (27) ruilt weldra het Spaanse Cadiz in voor Spartak Moskou. De vleugelspits, in La Liga goed voor 4 goals in 32 matchen, kost de Russische topclub 7 miljoen euro. Het bedrag kan via bonussen zelfs oplopen tot 10 miljoen. Dat is goed nieuws voor zijn ex-club KRC Genk. De Limburgers hadden nog 25% van de transferrechten in handen en kunnen dus nog maximaal 2,5 miljoen euro innen voor Bongonda. Genk liet Bongonda vorige zomer voor 3 miljoen naar Spanje gaan. Verder is de vicekampioen verlost van middenvelder Eboué Kouassi (25). De defensieve middenvelder werd in 2020 overgenomen van Celtic, maar kon zich mede door blessures nooit doorzetten. Het contract van de Ivoriaan werd in onderling overleg opgezegd en hij tekende voor het Portugese FC Arouca, dat hem eerder al eens huurde. (BFA)