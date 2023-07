LIVE TRANSFERS. Anderlecht bevestigt komst van doelman Maxime Dupé - Van der Brempt op huurbasis naar Hamburg

Eupen verhuurt Davo aan Deportivo, Keita verlengt

Met Konan Ndri op weg naar OH Leuven en na het maandenlange uitvallen van Wolfsburg-huurling Bartosz Bialek, zit AS Eupen zeer krap in de spitsen. Nu vertrekt ook de Spanjaard Davo aan de Kehrweg. De 28-jarige flankaanvaller, in januari overgekomen van het Poolse Wisla Plock, kon zich in Oost-België nooit helemaal doorzetten. Hij speelde slechts zeven wedstrijden, maar ligt nog tot volgende zomer onder contract. Eupen stemt nu toe in een terugkeer na zijn vaderland. Davo wordt voor één seizoen verhuurd aan Deportivo La Coruña in de Spaanse derde klasse.