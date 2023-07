LIVE TRANSFERS. Anderlecht bevestigt komst van doelman Maxime Dupé - Genk verwelkomt Van Crombrugge: “Tijd voor nieuwe lucht”

Italiaanse interesse voor Union-middenvelder El Azzouzi

Verliest Union na Siebe Van der Heyden en Teddy Teuma opnieuw een speler aan een topcompetitie? De kans is aanwezig. Het Italiaanse Bologna heeft namelijk zijn interesse in Oussama El Azzouzi (22) kenbaar gemaakt. De Nederlandse Marokkaan maakte de voorbij weken indruk op de Afrika Cup voor beloften. Hij had er een basisplaats en won met Marokko U23 ook het toernooi. El Azzouzi, die nog met vakantie is, ruilde vorig jaar FC Emmen in voor Union. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 34 officiële wedstrijden voor de Brusselse club, al was hij veelvuldig invaller. Hoeveel Union vraagt voor zijn middenvelder is niet bekend. (BFA)