LIVE TRANSFERS. Al Ittihad maakt komst Benzema officieel, volgt ook Kanté? - Luc Nilis wordt assistent van Stijn Stijnen bij Patro Eisden

Liefde is... het dragen van dezelfde Ni­ke-snea­kers: Luca Brecel met vriendin in Genk om aftrap te geven

Een opgemerkte aanwezige rond de Cegeka Arena voor de start van RC Genk - Antwerp: Luca Brecel, in het bijzijn van zijn vriendin Laura Vanoverberghe. De Limburger was er om de aftrap te geven, waarmee KRC hem huldigde voor zijn wereldtitel in het snooker. Opvallend: Luca en Laura dragen dezelfde sneakers van Nike. Meer bepaald Dunk Lows, in het zwart en wit. Ook onder meer acteur Matteo Simoni (zie hieronder) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) waren vanavond ook in het stadion aanwezig.