LIVE TRANSFERS. Al Ittihad maakt komst Benzema officieel, volgt ook Kanté? - De Ketelaere ziet concurrent vertrekken bij AC Milan

Bij volledige verkoop Club Brugge kunnen aandeelhou­ders aanzien­lijk cashen: hoeveel zouden Verhaeghe en Mannaert opstrijken?

Het is tijd om te oogsten, zo beseft Bart Verhaeghe, en dus staat Club Brugge te koop. Een volledige verkoop van de club behoort tot de mogelijkheden. En in dat geval passeert Bart Verhaeghe langs de kassa. Ook het bedrag dat CEO Vincent Mannaert kan verdienen aan de verkoop is aanzienlijk, zeker als je weet dat hij die aandelen bijna als vriendendienst verwierf. Wij berekenden hoeveel alle partijen zouden kunnen cashen.