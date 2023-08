LIVE TRANSFERS. AA Gent vindt oplossing voor Chakvetadze - Undav (ex-Union) op huurbasis naar Stuttgart

Vechtpar­tij­en in het uitvak en jongetje weggeleid door stewards, maar Anderlecht-coach Riemer maakt zich “geen zorgen”

Pijnlijker kon gisteren niet voor het fiere Royal Sporting Club Anderlecht. Onderlinge gevechten in het bezoekende vak, een ‘ket’ die het moest gaan uitleggen en stewards die een jongetje naar z’n vader moesten wegleiden. Maar wie ziet het leven nog door een paars-witte bril? Brian Riemer een klein beetje, zowaar. “Voetbal is wreed”, zei hij. “Maar ik geloof in de kwaliteiten van mijn ploeg.”