LIVE TRANSFERS. AA Gent kaapt Watanabe weg bij KV Kortrijk voor 3,5 miljoen euro - Anderlecht zet zwaar in op Argentijnse spits

Hoofdeige­naar John Textor geeft duiding over conflict met ex-RWDM-voorzitter Dailly: “Je club verkopen, maar je tegelijk als de baas gedragen: dat kan niet”

“De fans zijn boos op mij omdat Thierry Dailly hen de waarheid niet vertelt.” Dat is in een notendop hoe John Textor, de Amerikaanse eigenaar van RWD Molenbeek, het tumult verklaart dat de Brusselse club drie weken na de promotie in z’n greep houdt. Een nieuwe episode in het welles-nietesspelletje bij de Brusselse club.