LIVE TRANSFERS. AA Gent haalt jonge Australiër - Genk plukt Kayembe weg bij Charleroi

ONS RAPPORT NA CLUB - UNION. “Net als Club is hij aan de bleekste campagne in tijden bezig”: zeven Brugse starters onder niveau

Een zege véél meer dan alleen voor de geschiedenisboeken. Sinds 1960 was het geleden dat Union nog eens kon winnen op Club Brugge, maar de 1-2 was vooral een statement dat de Brusselaars na de uitschuiver tegen Antwerp nog meestrijden in het titeldebat. Dat weerspiegelt zich in ons rapport. Bij Union slechts één speler die minder dan 6 op 10 krijgt, bij Club zijn er dat van de elf starters maar liefst zeven.